アルビレックス新潟の来季の監督にOBの船越優蔵氏が就任することが分かりました。近く発表される見通しです。船越氏は兵庫県出身の48歳で、2002年から4年間、新潟で活躍。U20日本代表の監督を務めていました。新潟はJ2降格が決まり、すでに入江徹監督の退任を発表しています。12月6日には、FC東京との今季最終戦を1-1の同点で終えていました。来季は船越氏の指導の下、J1復帰を目指します。