2026Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¸½ÃÏ5Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Î¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¯¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÃêÁª¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ(FIFA¥é¥ó¥¯18°Ì)¤Ï¥°¥ë¡¼¥×F¤Ë·èÄê¡£¥Ý¥Ã¥È1¤Ç¤Ï¥ª¥é¥ó¥À(Æ±7°Ì)¡¢¥Ý¥Ã¥È3¤«¤é¤Ï¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢(Æ±40°Ì)¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥Ã¥È4¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë·èÄê¤¹¤ë²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇPK