ÂçÁêËÐ¤ÎÅß½ä¶È¤¬6Æü¡¢·§ËÜ¸©µÆÍÛÄ®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËëÆâ¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬ÃÏ¸µ¤Î½ä¶È¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¡£¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ë¬¤ì¤¿Ìó3000¿Í¤«¤éÂç¤­¤ÊÇï¼ê¤äÀ¼±ç¤òÍá¤Ó¡Ö¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤â´°Çä¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÅÄ¼Ë¤ÎÊý¤À¤È¥¬¥é¥¬¥é¤ÇÎÏ»Î¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¿Í¤¬Â¿¤¯¤ÆËþÇÕ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£µÁ¥ÎÉÙ»Î¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿±§ÅÚ¾¯Ç¯ÁêËÐ¥¯¥é¥Ö¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È