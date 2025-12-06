¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º 2¡Ý1 ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ê12·î6Æü¡¿¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚÍ¥Ëá¡¢¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤ÈÊú¤­¹ç¤Ã¤ÆÃËµã¤­¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ËÃËµã¤­¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ò9Ç¯¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÎÎÞ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â´¶Æ°¤·¤¿¡£¼¯Åç¤Ï12·î6Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£°ú¤­Ê¬¤±°Ê¾å¤ÇÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ëÂç°ìÈÖ¤Ï¡¢20Ê¬¡¢57Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËFW¥ì¥ª