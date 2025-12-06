¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á»³ËÜµ®ÆÁ¡ÛÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï£µÆü¡¢À¸À®£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ëµ­»ö¤òÌµÃÇ¤Ç»È¤ï¤ì¡¢Ãøºî¸¢¤ò¿¯³²¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¿·¶½´ë¶È¥Ñ¡¼¥×¥ì¥­¥·¥Æ¥£¤ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ï¢Ë®ÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£µ­»ö¤ÎÌµÃÇÍøÍÑ¤Îº¹¤·»ß¤á¤ÈÂ»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µöÂú¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Çµ­»ö¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤è¤¦£±Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµá¤á¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ì¥­¥·¥Æ¥£Â¦¤ÏÂÐ±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»ö