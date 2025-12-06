【モデルプレス＝2025/12/06】『クレヨンしんちゃん』話題の公式スピンオフ『野原ひろし 昼メシの流儀』とアニメ本編のコラボ放送が決定。12月13日放送に『野原みさえ 昼メシの流儀だゾ』（テレビ朝日系／午後4時30分〜5時）が放送される。【写真】最新作「クレしん」ボーちゃんが豹変◆「野原みさえ 昼メシの流儀だゾ」放送決定1992年の放送開始以来、老若男女を問わず愛され続ける『クレヨンしんちゃん』。“土曜日夕方の顔”と