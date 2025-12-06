【モデルプレス＝2025/12/06】乃木坂46の一ノ瀬美空が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。【写真】乃木坂人気メンバー、編み込みヘアで雰囲気ガラリ◆一ノ瀬美空、編み込みヘアで雰囲気ガラリ「TGC」初出演となった一ノ瀬は普段の可愛らしい雰囲気から一変、編み込みヘアでクールな雰囲気を纏って登