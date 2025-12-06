ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い12月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）12月の「獅子座（しし座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。12月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！獅子座（しし座：7月23日〜8月22日）全体運思考が冴えやすく調子の良い運気の月となりそうです。出会いも広がりやすくコミュニケーションが