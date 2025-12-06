４日、マルマラ海に浮かぶトルコ・ブユカダ島。（ドローンから、イスタンブール＝新華社記者／劉磊）【新華社イスタンブール12月6日】トルコ・イスタンブール近郊のブユカダ島は、マルマラ海に浮かぶプリンスィズ諸島の中で最も大きい島で、美しい景観と過ごしやすい環境から、身近なリゾートとしてイスタンブールの人々に親しまれている。４日、美しい民家の並ぶトルコ・ブユカダ島の景観。（ドローンから、イスタンブール＝新