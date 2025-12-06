¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ç¥é¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¡á2021Ç¯¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥àºòÇ¯¤Î²¤½£Áª¼ê¸¢²¦¼Ô¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï2010Ç¯Âç²ñ°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥é¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¸õÊä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï²¿¤ÎÊÝ¾Ú¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤­Äù¤á¤¿¡£1¼¡¥ê¡¼¥°HÁÈ¤Ç¡¢ºÇ¤â¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤È¤ÏºÇ½ªÀï¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£Æ±´ÆÆÄ