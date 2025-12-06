STARTO ENTERTAINMENT¤Ï6Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¸Ù¤¤¤À¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡×¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸á¸å10»þ30Ê¬¡Ê³«±é¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢1996Ç¯¡Á2022Ç¯¤ËÂç¤ß¤½¤«¡Á¸µÃ¶¤ËËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¡£º£²ó¤Î½Ð±é¼Ô¤ÏNEWS¡¢Hey! Say! JUMP¡¢Kis-My-Ft2¡¢timelesz¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢A.B.C-Z¡¢King & Prince¡¢Six