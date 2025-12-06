阪神の高寺望夢内野手（２３）が６日、甲子園で開催された中学生硬式野球「タイガースカップ」の表彰式にプレゼンターとして出席した。決勝戦はタイブレークまでもつれる熱戦。守山リトルシニアが和歌山御坊ボーイズに競り勝ち、優勝を果たした。高寺は「ちょっと懐かしたかった」と中学時代を思い返し、「タイブレークまでいったので、とてもいい試合でした」と両チームの健闘を称えていた。