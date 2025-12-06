12月13日（土）の『クレヨンしんちゃん』では、「野原みさえ昼メシの流儀だゾ」が放送される。©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK昨今、話題となっている『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフ。それが、しんのすけの父親“とーちゃん”こと野原ひろしを主人公にした『野原ひろし 昼メシの流儀』だ。2015年より漫画家・塚原洋一によって連載が開始された漫画は、現在「まんがクレヨンしんちゃん.com」で好評連