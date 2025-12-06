お笑い芸人・盛山晋太郎。2007年に結成したお笑いコンビ「見取り図」のツッコミとして大阪を拠点に活動し、2019年には第4回上方漫才協会大賞で大賞を受賞。2020年のM-1グランプリでは第3位に輝き、全国的な知名度を獲得した後は、バラエティ番組のほか、テレビドラマの出演、女性誌『anan』のボディメイク企画に挑戦するなど、お笑い芸人として幅広く活躍の場を広げている。 【画像】見取り図・盛山、撮り下ろしギャラリー