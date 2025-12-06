¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤­¡Ä▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤àÂç¤­¤ÊÂÎ¤Ë¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¡¢°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤µÁ´³«¤Ê»ÅÁð¡£¤¢¤¢¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤¬¤È¤Ë¤«¤¯°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥´¥ë¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¡Ê¥´¥ë¡Ë¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¥´¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡¦¤«¤ó¤Á(8kanchi8)¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¥´¥ë¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¹ÔÆ°¡¢Ì¥ÎÏ¤ä¤¢¤ë¤¢¤ëÏÃ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¤È¤­¤Ë¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤Û¤ÉÃúÇ«¤Ê´Ñ»¡´ã¤ÇÉÁ¤¯¥Þ¥ó¥¬¤Ï