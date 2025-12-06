12月６日のJ１最終節。鹿島アントラーズはホームのメルカリスタジアムで横浜F・マリノスと対戦。レオ・セアラの２発で２−１の勝利を収め、９年ぶり９度目のリーグ制覇を果たした。試合後のセレモニーで、茨城県知事の大井川和彦氏がマイクの前に立つ。「みなさん、待ちに待ったこの瞬間がやってきました。９年ぶりの日本一、常勝アントラーズが戻ってきました」と喜びを伝える。「日本一の選手に、日本一の監督に、そして日本