¡ÖTravisJapan¡×¤ÎµÈß·´×Ìé¡Ê30¡Ë¤¬5Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÍ­ÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦48¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸åÇÚ¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µÈß·¤Ï¡¢Å¹¤Ç¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÈÁø¶ø¡£¡Ö°ìÈÖÂç¹¥¤­¡£Æ´¤ì¤Æ¡¢ÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥ÄÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤Âç¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈÖÁÈ¤È¤«¤Ç¤âÁ´Á³¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÆ´¤ì¤Î¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÏÃ