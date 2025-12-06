ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Îºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤È1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¾åÈø»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë¡¢¾ëÀ¾Âç³ØÉÕÂ°Àî±Û¹â¹»¤ÎÏÂÂÀ¸Ý¡ÖÝ°¡×¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ º£²ó¡¢SV¥êー¥°½÷»Ò Âè10ÀáGAME1¤Î·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹Àï¤È¡¢Âè11ÀáGAME2¤Î¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«Àï¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã