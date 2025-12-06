戸部警察署（資料写真）戸部署は５日、不同意わいせつの疑いで、横浜市戸塚区上柏尾町、会社員の男（４７）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、同日午後１０時１０分ごろから同２０分ごろまでの間、ＪＲ東海道線の品川─川崎間を走行中の電車内で、パート女性（４０）の下半身を触るなどのわいせつな行為をした、としている。署によると、男は「触ったことで間違いない」と供述、容疑を認めている。２人に面識はなく、別の乗客