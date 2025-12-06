冬の東京・お台場を彩る「お台場レインボー花火」で６日、昨年１２月６日になくなった歌手の中山美穂さんを追悼する楽曲が流れる。「お台場レインボー花火」では１２月６日、１３日、２０日、２４日、２７日の午後７時から約５分間、ダイナミックで幻想的な花火を打ち上げる。６日は中山美穂さんを偲んで音楽とともに花火を届ける「ミュージック花火」として開催。「中山美穂ＴｈａｎｋＹｏｕｆｏｒｔｈｅＭｅｍｏｒ