ＪＫＡは６日、オートレース成田で青山周平の「１０連勝賞」の表彰を行った。青山は９月２８日から１０月１日の伊勢崎・普通開催、１０月１７日から２０日の伊勢崎・普通開催、１０月２９日と３０日には飯塚ＳＧ日本選手権オートレースで１着を続け、自身９回目となる１０連勝を達成した。ＪＫＡ斉藤克彦業務執行統括から表彰状などを贈られた青山は「１０連勝を達成できてうれしかったです。結果一つ一つの積み重ねだと思