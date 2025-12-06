¥Ë¥È¥ê¤Ï¡¢1Âæ¤ÇÊ£¿ô¤ÎÄ´Íý¤¬¤Ç¤­¤ë¥Þ¥ë¥ÁÄ´Íý´ï¡Ö1Âæ5Ìò¤ª¤Æ¤¬¤ëÄ´Íý¥Ý¥Ã¥È¡ÊOG2G03¡Ë¡×¤ò2025Ç¯12·î¾å½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ë¥È¥êÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥Ë¥È¥ê¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¡£¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï2990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ ¡Ö1Âæ5Ìò¤ª¤Æ¤¬¤ëÄ´Íý¥Ý¥Ã¥È¡ÊOG2G03¡Ë¡×¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ¡Ö²¹¤á¤ë¡×¡Ö¼Ñ¤ë¡×¡Öè§¤Ç¤ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖßÖ¤á¤ë¡×¡ÖÏÂ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿5ÄÌ¤ê¤ÎÄ´ÍýÊýË¡¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¤ÊÅÅµ¤¥±¥È¥ë¥Ý¥Ã