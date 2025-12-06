Æ²ÄÁ²ÅË® Æ²ÄÁ²ÅË®¡ÊCHEMISTRY¡Ë¤¬£¶Æü¡¢2026Ç¯¤Ë£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥ÖºîÉÊ2¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¥±¥¤¥³¡¦¥ê¡¼¡Ê12·î19Æü¤Î¤ß¡Ë¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£TRUMP¥·¥ê¡¼¥º ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥­¥ë¥Ð¡¼¥ó¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¤½¤·¤Æ½©¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿Æ²ÄÁ²ÅË®¤«¤é¡¢ºÇ¿·¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÆ²ÄÁ²ÅË® LIVE 2024 ¡ÈNow Wha