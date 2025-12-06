Ä¹Ìî¸©»³¥ÎÆâÄ®¤Ë¤¢¤ë»Ö²ì¹â¸¶¤Î¥¹¥­ー¾ì¤Ç¤Ï£¶Æü¡¢°ÂÁ´µ§´êº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥·ー¥º¥ó¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡£±À¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤²÷À²¤Î¤â¤È¡¢¿·Àã¤Î´¶¿¨¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥­ー¥äー¤¿¤Á¡£»Ö²ì¹â¸¶¤Ë¤¢¤ë18¤Î¥¹¥­ー¾ì¤¬¹çÆ±¤Ç¡¢¡Ö¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·ー¥º¥óÃæ¤Î°ÂÁ´¤òµ§´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ö²ì¹â¸¶¤Ç¤Ï£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢5¤Ä¤Î¥¹¥­ー¾ì¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£