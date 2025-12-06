¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼J1Âè38Àá ¼¯Åç2-1²£ÉÍFM(6Æü¡¢¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬J1ºÇ½ªÀá¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ò2-1¤Ç²¼¤·¡¢9¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎJ1¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤ëDF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌÁª¼ê¤¬¾¡Íø¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤âÄ¹¤¤»þ´ÖÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿°ÕÌ£¤ò¤ä¤Ã¤È¡¦¡¦¡¦¼¨¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞÀ¼¤Ç»þÀÞ¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é»×