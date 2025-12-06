½÷Í¥¿¹ÆüºÚÈþ¡Ê24¡Ë¤¬5Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å9»þ58Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ã´Åö¡×¤È¥»¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥¯¤ò¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¥Ð¥¤¤­¤ó¤°¾®Æ½±ÑÆó¤«¤é¡Ö¤µ¤¢¡¢¤½¤·¤Æ¿¹¤µ¤ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¿¹ÆüºÚÈþ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¾®Æ½¤«¤é¡Ö¿¹¤µ¤ó¡¢½éÅÐ¾ì¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÈÖÁÈ½é½Ð±é¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡ÖÀèÇÚ¤ËÂô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¡¢Ä¹ß·¤Þ