第3日、通算5アンダーで6位の金子駆大＝東京よみうりCC男子ゴルフの賞金王レースは白熱の最終局面を迎えた。最終戦の日本シリーズJTカップ第3日の6日、ランキング首位の金子駆大と逆転でのタイトルを狙う3位の☆（虫ヘンに憚のツクリ）川泰果が、ともにベストスコアに並ぶ66。金子はパー3の18番で7メートルを沈めるなど3連続バーディーで締めて3打差6位に浮上し「すごくいい上がりができた」とうなずいた。23歳の金子は上位に