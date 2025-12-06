元モーニング娘。のタレント・保田圭が6日に自身のインスタグラムを更新し、45歳の誕生日を迎えたことを報告した。「今日でおかげさまで45歳になりました」と伝え、「義母と母からから『好きなもの買ってね』ってもらっていたプレゼント代で新たな家族をお迎えしました」と金魚とともにポーズを取るショットを公開。「可愛すぎる桜東錦息子と金魚屋さんに行って選んできました」と7歳長男と選んだと明かし、「らんちゅうも