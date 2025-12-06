「鳴尾記念・Ｇ３」（６日、阪神）岩田望騎乗の２番人気馬デビットバローズ（騸６歳、栗東・上村）が重賞初制覇。好位から手応え良く抜け出し、快勝した。タイムは１分４３秒７。２着に７番人気のセンツブラッド、３着に３番人気のマテンロウレオが入り、１番人気のグランヴィノスは４着に敗れた。夏に行われた昨年はヨーホーレイクでこのレースを制しており、変則的な形だが、連覇を果たした岩田望。「特に気をつける