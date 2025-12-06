アメリカ、カナダ、メキシコの共同開催となった2026年のW杯。グループステージの抽選会は6日にアメリカのワシントンで行われ、日本のアジアのライバルである韓国代表はグループA。開催国メキシコ、アフリカ代表南アフリカ、そしてチェコ、アイルランド、デンマーク、マケドニアからなる欧州プレイオフの勝者と対戦することになった。韓国代表は前回のカタールW杯では決勝トーナメントに進み、ベスト16でブラジルに敗れている。韓国