タッカーの代替候補にコンフォートが挙げられた(C)Getty ImagesカブスからFAとなったカイル・タッカーにドジャースなど複数の球団が関心を示しているといわれている。獲得に必要な資金は4億ドル（約620億円）や5億ドル（約775億円）ともいわれており、財政が厳しい球団にとっては手が届かない金額だ。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る一方、カブスはタッカーを引き留めたいが、交渉が決裂し