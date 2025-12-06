◇明治安田J1リーグ最終第38節柏1―0町田（2025年12月6日三協フロンティア柏スタジアム）最終節で2位から逆転優勝を狙った柏はホームで町田に1―0で勝利したが、勝ち点差1で首位の鹿島が横浜Mに勝ったため惜しくも及ばなかった。リカルド・ロドリゲス監督（51）は試合後の最終戦セレモニーでファンとサポーターへあいさつ。通訳を介し「優勝を目指してここまで戦ってきましたが、あと一歩足りなくてとても悔しいです。そ