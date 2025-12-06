◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）鹿島が９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。＊＊＊現役時代の１９９９年以来、指揮官として２６年ぶりに鹿島に帰ってきた鬼木達監督が、就任１年目でタイトルをもたらした。「もう言うことないです。このスタジアムってすごいなと思いました。選手はこの１年を通じて、本当に