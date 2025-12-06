有働由美子が女将として進行役を務めるＭＢＳのトーク番組「おしゃべり小料理ゆみこ」が６日放送され、阪神タイガース・藤川球児監督がゲスト出演した。有働とは、今年３月、東京ドームでの、阪神ＶＳドジャースのＭＬＢプレシーズンゲーム以来。試合後の通路であいさつを交わしており、藤川氏は「そのあと、（山本）由伸も来て、話して。由伸もドジャースで最後、素晴らしい活躍して。人の縁を感じるシーズンでした」と振り返