◇男子ゴルフツアー日本シリーズJTカップ第3日（2025年12月6日東京都東京よみうりCC＝7002ヤード、パー70）小木曽喬（28＝フロンティアの介護）が69で回り通算8アンダーで首位を守った。前半は惜しいパットが決まらず、9番から3連続ボギーとつまずくが、そこから3バーディーを奪って盛り返した。「昨日みたいな流れになってまたかと思いましたが、今日も最後何とか返せたのでそこは凄い良かった」とうなずいた。7