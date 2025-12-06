◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）鹿島が９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。＊＊＊レオセアラがゴール数を２１に伸ばし、得点王を獲得した。最終節のこの日も２ゴールを奪い、エース仕事を果たした。最終的に柏との２試合で２勝した結果は優勝に直結したが、この２試合で４得点をマークしたレオセアラの存在