テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が５日に放送され、タレントの石原良純、高嶋ちさ子、長嶋一茂が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。結婚式や披露宴が話題になると、良純は「（式や披露宴で）なんで泣くのか分からない。女性はまだ分かるけど。男で泣く奴がいる…。俺、友達に『お前より先に結婚してごめんね！』ってワンワン泣かれてさ…。え？何？何？ってさ」と苦笑した。高嶋も「私も、なんで泣くのかよく分から