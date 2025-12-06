巨人・佐々木俊輔外野手が６日、東京・稲城市のよみうりランドで行われた「ＧＩＡＮＴＳＤａｙＳｐｅｃｉａｌ２０２５」のスペシャルトークショーに参加。ファンからの質問コーナーで「憧れの人は？」と問われ「自分は亀井さん」と亀井善行コーチの名を挙げた。応募総数４０００通以上、５６４人のファンが詰めかけたイベントで平内、又木、京本、浦田、宮原とトークを展開。自身と同じ右投げ左打ちの亀井コーチを尊敬し