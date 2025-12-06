お笑いコンビ「野性爆弾」が4日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。くっきー！（49）が子どもに「芸人」という職業を薦めない理由を語った。レインボーのジャンボたかおが「子どもが芸人になりたいって言ったら？」と質問。2児の父であるくっきー！は間髪入れずに「あ〜、俺はイヤ。オススメはしない」と否定的な意見を口にした。その理由として「ほんまに（子どもが芸人を）やりたいっ