THE YELLOW MONKEYの吉井和哉さんが、エリザベス宮地監督とともに映画『みらいのうた』公開記念舞台挨拶に登壇しました。 【写真を見る】【 イエモン・吉井和哉 】90年代の自分振り返り「もうあの人じゃないんです」メンバーとは「絶妙な愛人みたいな関係」映画は、3年以上にわたって吉井さんに密着したドキュメンタリー。撮影開始から数か月後に吉井さんの喉頭がんが発覚するなど、想定外のことがありつつも、吉井さんの人