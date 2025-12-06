【新華社ウルムチ12月6日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市でこのほど、中央アジア経済協力天山フォーラムが開かれ、中央アジア地域経済協力（CAREC）加盟国の閣僚級政府関係者や多国間・2国間金融機関、シンクタンク、民間企業の代表ら300人余りが一堂に会した。出席者は相互接続の促進と投資潜在力の発揮をテーマに意見交換し、多国間対話プラットフォームの構築や地域協力の促進を目指し、中央アジア地域の貿易や交通、エネ