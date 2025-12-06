◇J1第38節鹿島 2-1 横浜FM(6日、メルカリスタジアム)9年ぶりにJ1リーグ優勝を決めた鹿島の鬼木達監督が、試合後のインタビューで優勝の喜びを語りました。鬼木監督は開口一番「最高でした！本当にうれしい。もう言うことないです」と喜びに興奮した様子を見せます。J1随一の強豪クラブが実に9シーズンぶりの優勝。再び強い鹿島を作り上げた鬼木監督は「たまたま自分が監督のタイミングで優勝できましたけど、やっぱり9年間