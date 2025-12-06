Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。machi-yaで先行セール中の「airoff（アイロフ）」は、東レの先進生地を採用により雨天や猛暑の暑さもサポートできるのがセールスポイント。サンプルを借りて実際に使ってみたところ、耐水性能や遮熱効果に加えてカイロ/保冷剤用スペースなどあると嬉しい機能が詰まった背中が快適なバッグでした。