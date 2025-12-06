◆明治安田J1リーグ最終節名古屋1―0福岡（6日、愛知・豊田スタジアム）J1アビスパ福岡は最終戦で競り負け、最終成績を12勝12分け14敗の勝ち点48の12位で終えた。来季の続投が決まっている金明輝監督は若手を積極的に起用。17歳の前田陽輝がJ1リーグ戦で初めてスタメンに名を連ねた。17歳1カ月11日でのリーグ戦出場はJ1、J2含めてクラブ最年少記録。左のウイングバックに入り、名古屋の18歳、森とマッチアップした。同世代