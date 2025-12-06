福岡南署は6日、福岡市南区和田1丁目付近の路上で5日午後2時ごろ、小学生男児が複数人で下校中、中年の男からすれ違いざまに無言で首付近を触られる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は50歳くらいで身長170程度。白色ジャンパー、サングラス、白色マスクを着用していたという。