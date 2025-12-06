J１で首位を走る鹿島アントラーズは12月６日、最終節で横浜Ｆ・マリノスとホームで対戦。２−１で接戦を制し、９年ぶり９度目のJ１制覇を果たした。20分に荒木遼太郎の折り返しに、レオ・セアラが合わせて先制点を奪うと、57分にもL・セアラがゴール。終了間際の90＋１分に天野純に１点を返されたものの、きっちりとリードを守り切り、ついに王座を奪還した。試合後、今季フルタイム出場で優勝に大きく貢献した植田直通がイ