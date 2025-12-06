J１で首位の鹿島アントラーズは12月６日、最終節で横浜Ｆ・マリノスとホームのメルカリスタジアムで対戦。２−１で勝利し、J１制覇を飾った。今季から鹿島を率いる鬼木達監督にとっては、川崎フロンターレ時代を含め、８個目のタイトル。就任１年目から手腕を発揮し、クラブを９年ぶりのJ１制覇に導いた指揮官は試合後のフラッシュインタビューで、「もう最高です！」と叫んだ。インタビュアーから「選手たちは楽しんでプレ