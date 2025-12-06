◇明治安田生命J1リーグ第38節横浜FC3―1C大阪（2025年12月6日ヨドコウ桜スタジアム）J2降格が決まっている横浜FCがアウェーだった最終戦で3―1でC大阪を下した。前半10分にFWジョアン・パウロ（29）がボックス内で体を張って先制弾。30分にもMF小倉陽太（24）が右サイドで相手ボールを奪った動きに連動してゴール前に詰めて2点目を奪った。後半19分にも右サイドを抜けたMF遠藤貴成（23）のクロスをFW窪田稜（24）が頭で押