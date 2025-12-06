俳優の佐野史郎（70）が5日放送のNHK・Eテレ「スイッチインタビュー」（金曜後9・30）に出演。長男として家業を継がなかったことへの罪悪感を口にした。江戸時代から代々続く医者の家に、長男として誕生。佐野は俳優の道に進み、弟が医者を継いだ。佐野は「代々、佐野家は長男が医者を継ぐものだという刷り込みを…。父もそのバトンを自分の責務として子供に渡すのが役割だと。どうしてもそうしなければいけないっていう…呪