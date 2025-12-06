テレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国ＳＰ」が５日に放送され、タレントのマツコ・デラックス、有吉弘行が出演した。家に置いている頻繁に使う物の位置が話題になると、マツコは「（位置の）左右を変えたくないかも。塩、コショウとか、しょう油、サラダ油とかの位置とかは（使う）順番が決まってるものに関しては。冷蔵庫の中のケチャップ、ソース、マヨネーズとかは、もう（常に）同じ位置かもしんない」と話した。有吉